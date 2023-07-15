"День в Московском зоопарке": птицы

Если заглянуть в центр воспроизводства редких видов животных столичного зоопарка в Волоколамске, то можно послушать серенаду белого журавля, увидеть, как дальневосточные аисты робко выглядывают из-за елки.

Узнаем, как фламинго строят свои инновационные гнезда и почему казуар не летает. Познакомимся с семейством кудрявых и розовых пеликанов и посмотрим, как они плавают по озеру.

Серия про птиц – в новом выпуске программы "День в московском зоопарке".