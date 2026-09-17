"Деньги 24": спрос на ретротехнику вырос в Москве

Спрос на ретротехнику вырос. Москвичи стали чаще интересоваться кассетными магнитофонами, CD-плеерами, пленочными фотоаппаратами и телефонами из прошлого.

Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что интерес к аналоговым устройствам связан с ностальгией и усталостью от цифровых гаджетов. При этом абсолютные показатели спроса не приводятся, поэтому говорить о массовом возвращении ретротехники пока нельзя.

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