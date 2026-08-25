"Деньги 24": эксперт рассказал о новых тенденциях в онлайн-торговле в России

Онлайн-продавцы в России все чаще создают собственные интернет магазины и перестают полагаться только на маркетплейсы. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

По оценке аналитиков, в январе–июне каждый месяц появлялось несколько сотен новых онлайн магазинов. В 2025 году в сфере онлайн торговли зарегистрировали 9 755 новых доменов, что на 12% больше результата 2024 года.

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