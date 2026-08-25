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25 августа, 11:30

Экономика

"Деньги 24": курс биткоина за неделю приблизился к 80 тысячам долларов

"Деньги 24": курс биткоина за неделю приблизился к 80 тысячам долларов

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Курс биткоина за последнюю неделю вырос почти на четверть и приблизился к 80 тысячам долларов.

В России с 1 сентября рынок криптовалют станет легальным, но с ограничениями. Криптовалюту можно будет покупать, продавать и хранить через организации, включенные в реестр Центробанка.

При этом криптовалюта не станет средством оплаты товаров и услуг внутри страны. Ее можно будет использовать для расчетов по внешнеторговым договорам. Режим, который действовал с сентября 2024 года в рамках эксперимента, станет постоянным. Рынок будет формироваться постепенно.

Подробнее – программе "Деньги 24".

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