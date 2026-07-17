"Деньги 24": Центробанк предупредил банки о чрезмерном увлечении игровыми механиками

Центробанк предупредил банки и брокеров о чрезмерном увлечении игровыми механиками при работе с клиентами. В сообщениях финансовых организаций больше говорится о новых играх, чем о новостях рынка.

В ЦБ считают, что играть в игры нормально, но навязывать клиентам заведомо невыгодные продукты с помощью геймификации неправильно. Использование так называемых "темных паттернов" приводит к тому, что клиент видит только плюсы продукта, а минусы замыливаются.

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