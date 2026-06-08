"Деньги 24": Россия может полностью погасить внешний госдолг в ближайшее время

Россия в ближайшее время может полностью погасить внешний государственный долг. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, доля внешних обязательств в структуре государственного долга остается небольшой.

Уровень государственного долга России составляет около 15,8–16,4% ВВП. Полное погашение его внешней части позволит стране еще меньше зависеть от зарубежной финансовой инфраструктуры и внешних кредиторов.

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