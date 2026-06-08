"Деньги 24": столичной экономике не хватает 400–450 тысяч специалистов

Столичной экономике не хватает порядка 400–450 тысяч специалистов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Количество вакансий на одного безработного в 2021 году составляло 8, а в 2026 году – 18.

Каких именно специалистов больше всего не хватает в Москве? И какие дисбалансы сейчас есть на рынке труда? Подробнее – в программе "Деньги 24".