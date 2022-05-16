"Личная территория": "музыкальная пауза"

В квартиру Игоря проник неизвестный мужчина и изуродовал акустическую аппаратуру стоимостью свыше 100 тысяч рублей. Лицо вредителя зафиксировано на видео, и в нем Игорь узнал Михаила, живущего этажом ниже.

Тот свою причастность к налету отрицает. Хотя многие соседи только благодарны человеку, который, наконец, остановил непрекращающийся концерт в их доме. Об этом – в программе "Личная территория".