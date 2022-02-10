"Правила москвича": Евгений Писарев

Известные люди – музыканты, актеры, режиссеры, рестораторы, дизайнеры, художники – рассказывают о своих правилах жизни в Москве, семейных традициях, жизненных принципах, любимых праздниках и местах в столице. Каждый ролик – это отдельная история.

"Мой любимый праздник – это Новый год. Причем, если раньше мне нравилось, что все становится ярким и красивым, то сейчас я получаю огромное удовольствие, что город в посленовогодние дни пуст", – рассказал Евгений Писарев.

Режиссеру нравится, что можно гулять по городу в эти дни.