"Откройте, Давид": Евгений Каменькович

Давид Виннер приехал в театр "Мастерская Петра Фоменко", чтобы признаться в любви труппе и художественному руководителю – Евгению Борисовичу Каменьковичу.

Режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Евгений Каменькович рассказал, в чем уникальность "Мастерской Фоменко", как рождаются премьеры, какой он – современный зритель, что интересует сейчас молодых режиссеров, и как добиться того, чтобы спектакль оставался живым 30 и 40 лет?

О школе Мастера, спектаклях – легендах и премьерах сезона смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".