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27 июля, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Евгений Каменькович

"Откройте, Давид": Евгений Каменькович

"Интервью": Сергей Бондарчук – об онлайн-киноплатформах

Актер и продюсер Сергей Бондарчук рассказал о влиянии известной фамилии

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

"Это Москва. Люди": спецпроект "Наследники", четвертая глава

Актер и продюсер Сергей Бондарчук объяснил, почему востребованы онлайн-киноплатформы

Евгений Миронов рассказал о фестивале искусств "Горький +"

"Интервью": Родион Газманов – о создании песен и отношении к музыке

Певец Родион Газманов рассказал, как привить ребенку любовь к музыке

Московский метрополитен открыл новую площадку для художников на станции "Римская"

Давид Виннер приехал в театр "Мастерская Петра Фоменко", чтобы признаться в любви труппе и художественному руководителю – Евгению Борисовичу Каменьковичу.

Режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Евгений Каменькович рассказал, в чем уникальность "Мастерской Фоменко", как рождаются премьеры, какой он – современный зритель, что интересует сейчас молодых режиссеров, и как добиться того, чтобы спектакль оставался живым 30 и 40 лет?

О школе Мастера, спектаклях – легендах и премьерах сезона смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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