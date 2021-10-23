"Откройте, Давид": Александра Ребенок

"Все, что касается профессии – это мой внутренний диалог. А говорить что-то вслух – это превращаться в "Аркадину". Очень театрально".

Давид Виннер провел день в МХТ имени Чехова с актрисой Александрой Ребенок. Почему несколько лет после института Саша не могла найти свой театр? Как Михаил Угаров и "документальный" театр изменил отношение к профессии? Почему успех сериала "Школа" только мешал карьере? Когда в жизнь пришла любовь, за что Александру "гнобил" Богомолов, и кто ей протянул руку помощи?

Об этом – в программе "Откройте, Давид!".

