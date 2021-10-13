"Историс": певица Асти похвалилась постройневшим телом

Певица Асти похвалилась постройневшим телом и заявила, что нет ничего лучше, чем чувствовать себя худой. На одной волне с ней, похоже, и Анфиса Чехова! Теледива не только хвалится тем, что смогла избавиться от лишних килограммов, но и планирует делиться знаниями с подписчиками!

Сможет ли ее марафон конкурировать с бесплатными секретами снижения веса от Гоар Аветисян? Почему полным быть не модно, по мнению Мити Фомина? И не опасны ли советы по похудению, которыми звезды активно делятся в Сети? Об этом – в программе "Историс".