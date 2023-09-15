Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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15 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": злоумышленник напал на мужчину с ножом в центре Москвы

"Московский патруль": злоумышленник напал на мужчину с ножом в центре Москвы

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Мужчина напал на москвича с ножом в центре города. Все произошло на Нижней Радищевской улице, инцидент был снят камерами наблюдения. После словесного конфликта подозреваемый нанес оппоненту удар ножом в живот. Пострадавший упал, а злоумышленник скрылся.

Однако, в скором времени его задержали сотрудники полиции, ему грозит до 15 лет лишения свободы за покушение на убийство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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