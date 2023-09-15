"Московский патруль": злоумышленник напал на мужчину с ножом в центре Москвы

Мужчина напал на москвича с ножом в центре города. Все произошло на Нижней Радищевской улице, инцидент был снят камерами наблюдения. После словесного конфликта подозреваемый нанес оппоненту удар ножом в живот. Пострадавший упал, а злоумышленник скрылся.

Однако, в скором времени его задержали сотрудники полиции, ему грозит до 15 лет лишения свободы за покушение на убийство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

