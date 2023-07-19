Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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19 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": подростка, ударившегося отдыхающего в Парке Горького, задержали

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Столичные полицейские задержали подростка, который исподтишка ударил отдыхающего в Парке Горького. Действия подозреваемого сняли его друзья.

На кадрах видно, как 16-летний парень подошел со спины к мужчине и ногой ударил в затылок. От удара потерпевший потерял сознание. Меньше чем через сутки полицейским удалось установить личности участников видеоролика и задержать их.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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