"Московский патруль": подростка, ударившегося отдыхающего в Парке Горького, задержали

Столичные полицейские задержали подростка, который исподтишка ударил отдыхающего в Парке Горького. Действия подозреваемого сняли его друзья.

На кадрах видно, как 16-летний парень подошел со спины к мужчине и ногой ударил в затылок. От удара потерпевший потерял сознание. Меньше чем через сутки полицейским удалось установить личности участников видеоролика и задержать их.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.