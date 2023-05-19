Полиция Кипра отпустила россиянина, задержанного по делу о покушении на журналиста – СМИ

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Полиция Кипра отпустила россиянина, задержанного по делу о покушении на журналиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Никосии.

По данным источника, второго гражданина РФ, причастного к этому же делу, полиция решила депортировать.

Немногим ранее РИА Новости сообщило, что кипрская полиция предотвратила убийство российского журналиста, который проживает в Пафосе. Правоохранители задержали двоих подозреваемых в покушении.

По данным местного ведомства, одного из злоумышленников арестовали 12 мая в гостинице в Лимасоле, второго заключили под стражу 13 мая в его доме в Пафосе. Покушения на журналиста произошло из-за личного конфликта. Также у сторон были разногласия по финансовым вопросам.

Ранее автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин, был взорван. На пассажирском месте находился сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В результате подрыва машины он погиб.

В результате покушения писатель получил травмы, однако его прооперировали и ввели в медикаментозный сон, из которого вывели 7 мая.

Следствие возбудило уголовное дело по факту покушения на Прилепина, после чего сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого. Им оказался Александр Пермяков, который признался в содеянном и добавил, что в 2018 году он был завербован украинскими спецслужбами.

Суд постановил арестовать Пермякова на два месяца. Ему были предъявлены обвинения по статьям "Террористический акт" и "Незаконный оборот оружия".

