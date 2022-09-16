"Московский патруль": пенсионера МВД допросили по делу об убийстве жены

Пенсионера МВД Юрия Новикова, который подозревается в причастности к убийству собственной жены во время прогулки с собакой в ТиНАО, допросили следователи. По одной из версий, он хотел избавиться от супруги из-за имущества.

О гибели Татьяны Новиковой стало известно 5 сентября. Об этом заявил сам Юрий Новиков. Он уверял, что около 21:00 они вышли на прогулку с овчаркой. Пес был без поводка и намордника. Неизвестный прохожий сделал им замечание, а Татьяна вступила в конфликт, после чего прозвучал выстрел. Женщина погибла на месте. Лица стрелявшего Новиков якобы не увидел. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

