"Московский патруль": столичные полицейские изъяли крупную партию наркотиков

Полицейские задержали вероятного дилера и нашли у него в квартире крупную партию запрещенных веществ. На первом же допросе молодой человек признался в том, что занимался продажей наркотиков на протяжении года.

Подозреваемый хранил так называемые соли в больших пластмассовых банках. По данным МВД, он сам фасовал их, а потом сбывал небольшими дозами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.