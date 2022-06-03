"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена

В Москве задержали, что называется по горячим следам, предполагаемого киллера, который минувшей ночью застрелил бизнесмена. Вероятный убийца произвел несколько выстрелов в упор, затем сделал снимок жертвы на телефон и скрылся.

Что известно об исполнителе преступления? И причем здесь уже покойный криминальный авторитет Дед Хасан? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.