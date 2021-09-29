"Московский патруль": окна квартиры и машину москвича обстрелял неизвестный

В нашу программу за помощью обратился житель Подмосковья Владимир Старков. Окна его квартиры и машину обстрелял неизвестный.

По словам Владимира, открыть огонь по детской комнате мог новый сосед. Отношения с ним у семьи не заладились из-за места на парковке. Почему не получается найти управу на агрессивного мужчину, который поставил под угрозу жизни детей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

