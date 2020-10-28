"Московский патруль": в метро задержали подозреваемого в краже у пассажира

Сотрудники уголовного розыска, которые отвечают за безопасность в метрополитене, задержали вероятного вора. Злоумышленник обокрал одного из пассажиров столичной подземки.

Преступление произошло в вестибюле станции "Водный стадион" Замоскворецкой линии и попало в объектив камеры видеонаблюдения. Подозреваемый в маске и с газетой в руках поджидал свою жертву возле автоматических санитайзеров. И на выходе из метро аккуратно вытащил деньги из сумки пострадавшего.

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