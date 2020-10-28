Заслуженная артистка РСФСР стала жертвой аферы на 3,3 млн рублей

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Заслуженная артистка РСФСР Нина Шильникова стала жертвой мошенников, сообщает Агентство "Москва".

По данным правоохранительных органов, мужчина под видом курьера предложил 86-летней певице обменять старые деньги на новые и таким образом похитил сбережения в разной валюте. Сумма ущерба составила 3 миллиона 330 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленник попал на камеры наблюдения. Личность преступника устанавливается.

Нина Шильникова – заслуженная артистка РСФСР, певица сопрано. С 1962 года она преподавала в Российской академии музыки имени Гнесиных, которую сама же и окончила.

Ранее в Москве возбудили дело о мошенничестве после того, как пенсионерка отдала лжебанкирам сбережения на сумму 2,3 миллиона рублей. Мошенники рассказали пожилой женщине о блокировке ее счета и попросили перевести деньги на более безопасный счет. В течение недели пенсионерка переводила им средства или отдавала лично в руки.