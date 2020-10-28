Полиция завела административные дела на танцевавшую на МКАД женщину и ее спутника

Фото: телеграм-канал “ДТП и ЧП МОСКВА и МО”

Полиция завела административные дела на двух человек, которые перекрыли МКАД ради танцев, сообщает Агентство "Москва".

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором видно, как на 90-м километре МКАД женщина танцевала на проезжей части, а мужчина стоял рядом и снимал спутницу на камеру телефона.

При этом их автомобиль Kia стоял на обочине дороге. Позднее машину нашли на улице Коненкова. Транспортное средство переместили на спецстоянку.

Нарушителями оказались 45-летняя женщина и 48-летний мужчина. В полицию они явились самостоятельно.

Протоколы против них составлены по статьям "Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения", "Нарушение правил движения по автомагистрали" и "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, а равно умышленное создание помех в дорожном движении".

Это не первый подобный инцидент. 20 июля очевидцы прислали телеканалу Москва 24 видео, на котором неизвестные танцуют посередине МКАД. При этом они перекрыли две полосы дороги, что вызвало затор. После этого столичная Госавтоинспекция организовала проверку.