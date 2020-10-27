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Москва 24

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Происшествия

06:06

Подозреваемого в распространении наркотиков задержали в Москве

происшествия криминал город

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Подозреваемого в распространении наркотиков задержали в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Как пишет Агентство "Москва", задержание злоумышленника произвели сотрудники Росгвардии. На Зеленом проспекте правоохранители заметили подозрительного молодого человека, который при виде патрульной машины попытался спрятаться за стоящими поблизости машинами.

Как отметили в ведомстве, задержанным оказался житель Подмосковья.

"У задержанного <...> обнаружено и изъято 29 полимерных пакетиков с веществом неизвестного происхождения", – рассказали в пресс-службе.

Экспертиза показала, что неизвестное вещество является мефедроном. Общая масса изъятого наркотика составила свыше 50 граммов.

Задержанный был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Подмосковье пресекли деятельность нарколаборатории. Оперативники задержали двух мужчин в возрасте 26 и 35 лет.

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