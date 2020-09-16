"Московский патруль": приговор Ефремову обжалует компания, где работал погибший

Новый поворот произошел в истории с приговором Михаилу Ефремову. Представители фирмы, которой принадлежит фургон погибшего водителя, решили обжаловать решение Пресненского суда Москвы. Они требуют признать их потерпевшими.

Что мешало сделать это раньше? И не очередной ли это хитрый ход защитников актера? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.