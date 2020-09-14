"Московский патруль": актер Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, окончательно отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сам юрист рассказал журналистам на пресс-конференции.

На удивление многих представителей СМИ Пашаев заявил, что доволен проделанной работой. И это несмотря на то, что артиста приговорили к 8 годам колонии. Адвокат уверен, что в этом судебном процессе от него ничего не зависело.

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