"Рейд": дежурство с сотрудниками ДПС ЮЗАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ДПС ЮЗАО.

Ведущий Дмитрий Козачинский стал очевидцем нескольких историй: авария с участием рейсового автобуса и ДТП во дворе жилого дома.