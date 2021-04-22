В ОАК заявили, что Ил-78 отрабатывает аварийную посадку в рамках испытаний

Фото: flightradar24.com

Аварийную посадку в рамках летных испытаний отрабатывает самолет-заправщик Ил-78М-2 в аэропорту Жуковский, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Самолет Ил-78М-2 проходит программу летных испытаний, в ходе которой, помимо прочего, отрабатываются различные режимы выполнения взлета и посадки", – отметили в ОАК.

Ранее источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что самолет-заправщик готовится к аварийной посадке в аэропорту Жуковский из-за не убирающейся стойки шасси. По его словам, на борту находились 16 человек, а также 77 тонн топлива.

По данным сайта Flight Radar, борт кружил у границ Подмосковья, Рязанской и Владимирской областей.

