Самолет-заправщик готовится к аварийной посадке в Жуковском

11:34
Фото: flightradar24.com
Самолет-заправщик готовится к аварийной посадке в аэропорту Жуковский из-за не убирающейся стойки шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Самолет-заправщик Ил-78 из-за не убирающейся носовой стойки шасси готовится к аварийной посадке в Жуковском", – сказал собеседник агентства.
На борту самолета находятся 16 человек, а также 77 тонн топлива.
По данным источника агентства в силовых структурах, это военный борт. В готовность к реагированию приведены экстренные службы, в Жуковском находится пожарная техника.
В настоящее время самолет вырабатывает топливо, аварийная посадка ожидается к 12:00 мск.
По данным сайта Flight Radar, борт кружит у границ Подмосковья, Рязанской и Владимирской областей.
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