"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 2 апреля

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В субботу, 2 апреля, в столичном регионе ожидается снег и 1 градус тепла.

