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29 марта, 13:50

Культура

"Сити": топ-5 сериалов для просмотра в выходные

"Сити": топ-5 сериалов для просмотра в выходные

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Команда "Сити" сделала подборку сериалов, которые можно посмотреть на предстоящих выходных. На пятом месте – биографическая драма "Адмирал Кузнецов" про самого молодого народного комиссара СССР Николая Кузнецова. В 1934 его поставили командовать всем флотом страны, а позже присвоили звание адмирала. Четвертое место заняла историческая драма о московском народном ополчении "По зову сердца". Она рассказывает о подвиге простых москвичей, которые пошли в народное ополчение в октябре 1941-го.

На третьем месте расположилась комедийная мелодрама "Ангелы района" с Анной Михалковой и Александром Робаком в главных ролях. В центре сюжета – семья, все члены которой трудятся на благо своего района. Серебро досталось сказочному комедийному сериалу "Недетское кино". На вершине рейтинга – сериал "Курьеры" о сыне богатых родителей, который решает бросить учебу, чтобы стать режиссером.

Подробнее – в программе "Сити".

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