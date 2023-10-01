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01 октября, 13:30

Культура

"Сити": выставка, посвященная Александру Родченко, проходит в центре "Зотов"

"Сити": выставка, посвященная Александру Родченко, проходит в центре "Зотов"

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В центре “Зотов” проходит выставка, посвященная Александру Родченко – художнику, который работал с Владимиром Маяковским. Выставка рассказывает про личную жизнь художника. В экспозиции – его вещи, дневники и письма, а также фотографии близких. В экспозиции всего пять разделов. Экспозиция работает до 22:00. Выставка продлится до Нового года. Билеты стоят 400 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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