"Сити": выставка, посвященная Александру Родченко, проходит в центре "Зотов"

В центре “Зотов” проходит выставка, посвященная Александру Родченко – художнику, который работал с Владимиром Маяковским. Выставка рассказывает про личную жизнь художника. В экспозиции – его вещи, дневники и письма, а также фотографии близких. В экспозиции всего пять разделов. Экспозиция работает до 22:00. Выставка продлится до Нового года. Билеты стоят 400 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.