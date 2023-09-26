"Сити": 3 серии комедийного сериала "Бедные Абрамовичи" вышли на платформе Start

Для москвичей составили список, как можно провести досуг. Например, на платформе Start доступны первые три серии комедийного сериала "Бедные Абрамовичи".

По сюжету глава современной еврейской семьи не соблюдает шаббат, ест и продает свинину, не умеет зарабатывать деньги. В героя попадает молния, после чего он видит призрак предка. Тот рассказывает о родовом проклятье, которое можно снять только став правоверным евреем.