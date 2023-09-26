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26 сентября, 17:00

Культура

"Сити": 3 серии комедийного сериала "Бедные Абрамовичи" вышли на платформе Start

"Сити": 3 серии комедийного сериала "Бедные Абрамовичи" вышли на платформе Start

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Для москвичей составили список, как можно провести досуг. Например, на платформе Start доступны первые три серии комедийного сериала "Бедные Абрамовичи".

По сюжету глава современной еврейской семьи не соблюдает шаббат, ест и продает свинину, не умеет зарабатывать деньги. В героя попадает молния, после чего он видит призрак предка. Тот рассказывает о родовом проклятье, которое можно снять только став правоверным евреем.

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