"The City": "Локи", "Рэтчет и Кланк: Сквозь миры", "Мечта москвича"

Самый обаятельный злодей киновселенной Marvel наконец обзавелся собственным мини-сериалом. На этой неделе на онлайн-платформах вышла первая серия "Локи".

Локи – бог коварства, брат Тора и приемный сын Одина. В скандинавской мифологии это довольно отталкивающий тип, но в исполнении Тома Хиддлстона он стал красивым негодяем, веселым повесой и любимцем женской аудитории.

Вышла главная игровая премьера июня – "Рэтчет и Кланк: Сквозь миры". Это история про ушастого зверька Рэтчета и его друга робота Кланка, которые пытаются помешать злому ученому Нефариусу уничтожить все живое. По миру, состоящему из параллельных вселенных, герои перемещаются с помощью телепортации.

Разработчики PlayStation обещают, что графика будет на уровне пиксаровских мультфильмов. По мотивам игры уже выходил полнометражный мультик. Правда, она не понравилась ни геймерам, ни обычным зрителям.

Также на ВДНХ открылась выставка "Мечта москвича" – байопик одной из самых известных автомарок. Десятки ретро-моделей собраны под одной крышей. Подробнее – в сюжете проекта The City.