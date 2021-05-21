"The City": "Форсаж-9", "Вампиры средней полосы"

Фильм недели – "Форсаж-9". Легендарная франшиза стартовала в 2001 году и рассказывала о нелегальных уличных гонках, а 20 лет спустя превратилась в шпионский боевик, который ждут во всем мире.

Самым обсуждаемым российским проектом этой весны признаны "Вампиры средней полосы". В этом сериале совершенно новая мифология. Во-первых, вампиры живут не где-то в Румынии, а в Смоленске. Во-вторых, они не боятся ни дневного света, ни чеснока. В-третьих, вампиры работают в самых обычных местах: в полиции и поликлинике.

Подробнее о том, как провести выходные и что посмотреть, – в сюжете проекта The City.