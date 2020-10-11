"The City": выставки в столице и фильм "Драма"

В городе одновременно проходят несколько десятков выставок. За один день их все не обойти. В Мультимедиа Арт Музее сейчас сразу девять экспозиций, которые заслуживают внимания. Например, "Наши 90-е. Время перемен".

В российский прокат вышла драма "Падение". Это режиссерский дебют звезды "Зеленой книги" и "Властелина колец" Вигго Мортенсена. Его трижды номинировали на Оскар за лучшую мужскую роль. Теперь же прочат номинацию за режиссуру после теплых отзывов на фестивале Sundance.

В центре Москвы, на углу малой Никитской и Скарятинского переулка, после ремонта открылось выставочное пространство Stella Art Foundation. Там собираются показывать современное искусство. Начали с выставки Романа Сакина "Измерительные системы". Подробнее – в сюжете проекта The City.