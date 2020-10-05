Группа Linkin Park выпустила демо одного из своих главных хитов

Фото: ТАСС/Pigistes/Zuma

Группа Linkin Park представила демоверсию одного из своих главных хитов – песни In The End. У черновой версии трека другое сведение, другой текст в куплетах и отступление после второго припева.

Демоверсию песни опубликовали по случаю 20-летия культового альбома группы Hybrid Theory.

Сейчас Linkin Park готовит к выпуску юбилейное переиздание альбома. Релиз ожидается 9 октября на лейбле Warner Records.

Видео: YouTube/Linkin Park