The City: фестиваль китайских фонарей, Non/fiction и Panorama 360

Каждую зиму московские парки соревнуются друг с другом в том, как привлечь посетителей. В этом году особенно отличились "Сокольники". Туда привезли диковинных зверей прямо из Китая: огромных панд и даже десятиметровых драконов. Причем смотреть на них советуют с приходом темноты. Специально для фестиваля китайские мастера сделали деда мороза и снегурочку.
Главная книжная выставка года Non/fiction же закончилась. Остались горы книг. Среди них и книга Дарьи Златопольской "Настоящее. Диалоги о силе, характере, надежде". Это сборник отрывков из интервью, которые телеведущая берет у знаменитых актеров, режиссеров и музыкантов в программе "Белая студия".
Отныне попасть на самую высокую смотровую площадку Европы Panorama 360 можно бесплатно. Более того, вас еще и довезут до входных дверей башни "Федерация" "Москва-Сити". Но для этого надо будет держать свою камеру наготове. Если вдруг увидите его синий автобус скорее фотографируйте и отмечайте Instagram-аккаунт pnr360.ru. Раз в сутки двум отметившим достаются бесплатные билеты. Есть и второй вариант, попроще. Регистрируетесь на сайте смотровой площадки и получаете секретную информацию: дату и время, где будет стоять автобус. Тем 40 счастливчикам, которые приедут к месту первыми и сделают кадр – достанутся не только проходки, но и трансфер до места. Подробнее – в сюжете проекта The City.
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