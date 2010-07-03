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Москва 24

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Технологии

05 ноября, 20:40

Москвичи смогут оплатить частные капитальные парковки через приложение

транспорт технологии город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи теперь могут оплачивать частные капитальные парковки через мобильное приложение "Парковки Москвы". К этой системе уже подключились владельцы 10 парковок Москвы, сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Столичные автомобилисты получили возможность оплачивать парковку на частных капитальных паркингах через приложение "Парковки Москвы". К этой системе подключились владельцы уже 10 парковок, ведется активная работа по подключению других популярных паркингов: у парков, торговых центров, гостиниц и спортивных объектов", – передает сообщение РИА Новости.

В приложении теперь можно оплачивать паркинги спортивного комплекса "ЦСКА" и парка "Зарядье". Еще восемь паркингов подключены в тестовом режиме: у ТК "Мегаспорт", "Ривьера", "Ладья", "Каширский Двор", "М5", "Мегаполис", гостиничных комплексов Lotte Plaza и Ritz-Carlton.

Планируется в дальнейшем подключить к оплате через приложение частные паркинги по всей Москве. Это будет удобно для автомобилистов, которые смогут найти и оплатить через приложение городские и частные парковки, а также для владельцев паркингов, подчеркнули в ГКУ.

Также москвичи смогут предложить, какие частные парковки можно подключить к системе оплаты через приложение "Парковки Москвы". Для этого необходимо направить обращение через Единый транспортный портал.

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