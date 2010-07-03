Количество ночных полетов над районом Митино снизили после обращения жителей

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Над районом Митино перераспределили потоки воздушных судов. Изменение коснулось ночных часов, так как местные жители жаловались на чрезмерный шум. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД).

"С 5 декабря 2019 года с 23:00 до 6:00 (по московскому времени) полеты над районом Митино, находящимся в зоне ответственности филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", минимизированы. Такая возможность появилась исходя из текущего авиационного трафика в аэропорту Шереметьево и возможностей его инфраструктуры", – объяснили в управлении.

Решение перераспределить воздушные потоки было принято по итогам встречи с жителями района. Собрание горожан и ФГУП "Госкорпорации по ОрВД" состоялось в конце лета 2019 года. Кроме того, регулятор объявлял о сотрудничестве с аэропортом Шереметьево и авиакомпаниями.

Ранее стало известно, что с 3 декабря 2020 года над Москвой запустят новую структуру воздушного пространства. Сообщается, что обновленная схема движения "уменьшит задержки в движении воздушных судов" и снизит расход топлива лайнеров.