Проверку уровня шума от самолетов могут организовать в Митине

Фото: Москва 24/Александр Авилов

ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ГК ОрВД) намерена предложить правительству Москвы и Подмосковья провести проверку шумового фона от самолетов. Об этом Агентству "Москва" сообщил пресс-секретарь ФГУП "ГК по ОрВД" Николай Ивашов.

По его словам, это делается в связи с обращением местных жителей, которые пожаловались на шум от пролетающих лайнеров.

"Несмотря на то, что изменение схемы полетов над Митино может крайне негативно сказаться на работе аэропорта Шереметьево и авиасообщении Москвы в целом. Госкорпорация понимает социальную важность вопроса и готова вести конструктивный диалог с горожанами", – сказал Ивашов.

Он отметил, что по результатам независимой проверки, в случае регистрации негативных воздействий на население в части превышения допустимого уровня шума, возможно принятие решения о мерах регулирования.

Ранее жители Митина пожаловались на шум от воздушных судов. Аэропорт Шереметьево утвердил новые маршруты, и теперь лайнеры круглосуточно отправляются в рейсы или прибывают в авиагавань, пролетая над столичными районами Митино, Куркино и Тушино.

Местные жители рассказали телеканалу Москва 24, что засыпать стало все труднее даже при закрытых окнах. Люди стали замечать ухудшение самочувствия. Жительница Митина Екатерина Толманова поделилась ощущением, будто все время находится в аэропорту.

