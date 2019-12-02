"Спорная территория": "живая мишень"

Москвичи приезжают в поселок под Дмитровым отдохнуть в тишине и покое. Но попадают в зону боевых действий. В нескольких метрах от их домов тренировочный центр для охотников. Пули свистят прямо над участками, а заборы периодически становятся мишенями.

В свою очередь, хозяева и посетители охотхозяйства не понимают: стрельбище находится на этом месте с 1962 года и, когда первые собственники покупали здесь землю, она уже была с обременением – из-за близости к стрельбищу цена сотки ниже. Много лет все сосуществовали мирно. А теперь местные воюют с охотниками. Подробнее – в программе "Спорная территория".