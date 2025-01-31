Форму МЧС сошьют для кота-прапорщика из столичной пожарной части

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Коту Толику, который служит в отряде "Семенычи" пожарной части № 89 в Москве, пошьют форму МЧС. Специалисты завершили контрольные обмеры тела четвероногого талисмана, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное МЧС.

"Толику очень понравился процесс, который он воспринял как игру – баловался с сантиметром и мешал делать замеры", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, у кота уже есть миниатюрные погоны, которые ему вручили в честь Дня спасателя.

Звание прапорщика кот получил в конце прошлого года. Как отметили спасатели, за годы службы он завоевал сердца огнеборцев. Каждый день талисман встречает и провожает пожарных, а также посещает разводы караулов.

Также кот был выдвинут на международную премию "Мой ласковый и нужный зверь". Он стал номинантом на награду "Братья наши меньшие".