Самец панды Жуи в Московском зоопарке начал проявлять интерес к Диндин

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Самец панды Жуи, который живет в Московском зоопарке, стал все чаще подходить к дверце, разделяющей его с самкой Диндин, и принюхиваться. Об этом говорится в сообщении зоосада в Instagram.
"Со временем Жуи все чаще подходит к дверце, разделяющей его и Диндин. Там он принюхивается к ее запаху, явно интересуясь своей соседкой", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что у Жуи и Диндин совсем разные характеры. К примеру, если Диндин получает новую игрушку, она ее долго исследует, а Жуи достаточно пяти минут, чтобы поиграть с новой игрушкой, а затем начать искать другое развлечение.
В сообщении говорится, что сотрудники зоосада ежедневно следят за развитием, ростом и поведением панд. Каждый день с Жуи и Диндин проводятся тренинги, необходимые для того чтобы проводить осмотр, изучение, исследование больших панд без анестезии.
"Тогда устанавливается степень доверия с киперами, панды привыкают к определенным манипуляциям, и для них это своего рода приятная работа, за которую они получают вкусное поощрение", – говорится в сообщении.
Ранее в Московском зоопарке сообщили, что панды Жуи и Диндин набрали по 20 килограммов массы за год. Теперь Жуи весит около 120, а Диндин – около 80.
Прошлым летом Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию жизни больших панд. Мишек на временное содержание российской столице передал Китай.
Панды Диндин и Жуи живут в разных вольерах. Их встреча может произойти только через два года.
Московский зоопарк открылся для посетителей с 16 июня. Пускают на территорию только на основе электронных билетов, приобрести которые необходимо заранее на официальном сайте парка.
В Москве вновь открылись для посетителей зоопарк и ВДНХ
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: