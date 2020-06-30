Самец панды Жуи в Московском зоопарке начал проявлять интерес к Диндин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самец панды Жуи, который живет в Московском зоопарке, стал все чаще подходить к дверце, разделяющей его с самкой Диндин, и принюхиваться. Об этом говорится в сообщении зоосада в Instagram.

"Со временем Жуи все чаще подходит к дверце, разделяющей его и Диндин. Там он принюхивается к ее запаху, явно интересуясь своей соседкой", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что у Жуи и Диндин совсем разные характеры. К примеру, если Диндин получает новую игрушку, она ее долго исследует, а Жуи достаточно пяти минут, чтобы поиграть с новой игрушкой, а затем начать искать другое развлечение.

В сообщении говорится, что сотрудники зоосада ежедневно следят за развитием, ростом и поведением панд. Каждый день с Жуи и Диндин проводятся тренинги, необходимые для того чтобы проводить осмотр, изучение, исследование больших панд без анестезии.



"Тогда устанавливается степень доверия с киперами, панды привыкают к определенным манипуляциям, и для них это своего рода приятная работа, за которую они получают вкусное поощрение", – говорится в сообщении.

Ранее в Московском зоопарке сообщили, что панды Жуи и Диндин набрали по 20 килограммов массы за год. Теперь Жуи весит около 120, а Диндин – около 80.

Прошлым летом Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию жизни больших панд. Мишек на временное содержание российской столице передал Китай.

Панды Диндин и Жуи живут в разных вольерах. Их встреча может произойти только через два года.

Московский зоопарк открылся для посетителей с 16 июня. Пускают на территорию только на основе электронных билетов, приобрести которые необходимо заранее на официальном сайте парка.

