Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в культурном центре "Зеленоград"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выставка-пристройство животных из городского приюта "Зеленоград" состоится в субботу, 29 марта. Более 20 обитателей приюта ожидают встречи со своими будущими хозяевами, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В комплексе городского хозяйства уточнили, что выставка пройдет с 11:00 до 17:00 в фойе культурного центра "Зеленоград" на Центральной площади. Всего на мероприятии будут 20 кошек и 3 собаки – все здоровы, привиты, социализированы и дружелюбны.

К примеру, гости смогут познакомиться с жизнерадостным щенком Барбадосом, активной и смелой собакой Юми, ласковой кошкой Чушкой, пушистой Дельтой и со многими другими питомцами.

Специалисты расскажут посетителям выставки об особенностях животных, а также поделятся советами по уходу. Тем, кто пока не готов завести питомца, предложат стать волонтерами приюта. На выставку также можно принести животным сухой корм, консервы, ошейники, миски, поводки и игрушки.

Горожане могут заочно познакомиться с питомцами благодаря печатным каталогам, в которых размещены их анкеты, телефоны приютов и адреса. Узнать подробную информацию можно на сайте ГБУ "Доринвест", а также в соцсетях учреждения.

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