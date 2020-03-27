Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Перелетные птицы начали возвращаться в Московскую область раньше обычного. Поводом для их прилета послужило установившееся тепло, заявили представители министерства экологии и природопользования Подмосковья на официальном сайте.

"Судя по наблюдениям биологов, многие природные явления на фоне аномально теплой зимы и ранней весны происходят раньше срока. Первые журавли были отмечены в Талдоме уже 21 марта", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Стало известно, что грачи прилетели в конце февраля. Кроме того, с приходом тепла начали цвести печеночница, мать-и-мачеха, а также медуница.

Заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Ирина Стальнова отметила, что многие природные явления в связи с аномально теплой зимой происходят раньше срока. Так, уже началось цветение аллергенных растений, предупредила она.

Ранее сообщалось, что в нацпарке "Лосиный остров" зафиксированы первые перелетные птицы.