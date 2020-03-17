В нацпарке "Лосиный остров" зафиксированы первые перелетные птицы

Фото: ТАСС/Rowan Miles/ЕВ

На территории национального парка "Лосиный остров" зафиксировали первых перелетных птиц, сообщает пресс-служба парка.

В ходе первого в этом году учета на Яузских болотах орнитологи зарегистрировали вальдшнеп и две пары лебедей. Видовую принадлежность лебедей установить не удалось, поскольку они держались на большой дистанции от наблюдателей.

"Таким образом, перелетные птицы, скорее всего, "разведчики", уже появились, что в любом случае раньше обычных календарных сроков", – заметили в парке. Там добавили, что причиной раннего прилета стала аномально теплая и малоснежная зима.

Ранее сообщалось, что примерно половина популяции мелких певчих птиц переживет нынешнюю столичную зиму благодаря теплой погоде. По словам специалистов, данная тенденция поспособствует оздоровлению популяции мелких певчих птиц. В силу теплой погоды в Москву прилетело большое количество перелетных птиц.