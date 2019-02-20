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12:18

Кошка Лагерфельда объявила траур по хозяину

животные

12:18

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Кошка Карла Лагерфельда "объявила" о трауре в связи с кончиной кутюрье

Кошка Карла Лагерфельда Шупетт "сделала" заявление после смерти кутюрье. Сообщение было опубликовано на ее странице в Instagram.

"Спасибо всем за соболезнования. С холодным и разбитым сердцем я буду соблюдать траур", – говорится в заявлении.

Шупетт отмечает, что приложит все усилия, чтобы "жить без папы как самостоятельная женщина".

Карл Лагерфельд скончался на 86-м году жизни во вторник, 19 февраля. Накануне кутюрье был экстренно госпитализирован в американский госпиталь в Париже, где впоследствии и умер. По данным СМИ, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Ранее сообщалось, что состояние Лагерфельда, которое оценивается в 195,9 миллиона долларов, может унаследовать его кошка. Сам кутюрье называл Шупетт своей единственной настоящей любовью и даже готов был на ней жениться, если бы это было законно.

животные

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