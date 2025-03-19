Московский зоопарк в честь Дня трубкозуба показал ночное животное

В Московском зоопарке в честь Дня трубкозуба показали это ночное животное. Видео опубликовано в телеграм-канале зоосада.

"Все видели панду. Многие застали слоников. Кто-то даже краем глаза уловил движения Тимоши. А вот трубкозуб? Хотя бы раз?" – говорится в сообщении.

Ранее в зоопарке показали, как малайские медвежата Лучик и Звездочка осваивали игровую комнату. Лучик бодро отреагировал на новое место из-за своего озорного характера. Он с интересом обнюхивал все предметы в игровой.

В свою очередь, Звездочка вела себя уверенно и с любопытством пробовала лазать по бревнам. Она не слишком сильно привязана к людям, имеет уверенный и самодостаточный характер. Накануне животные познакомились и теперь проводят время вместе.

