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19 марта, 10:38

Город

Московский зоопарк в честь Дня трубкозуба показал ночное животное

Видео: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В Московском зоопарке в честь Дня трубкозуба показали это ночное животное. Видео опубликовано в телеграм-канале зоосада.

"Все видели панду. Многие застали слоников. Кто-то даже краем глаза уловил движения Тимоши. А вот трубкозуб? Хотя бы раз?" – говорится в сообщении.

Ранее в зоопарке показали, как малайские медвежата Лучик и Звездочка осваивали игровую комнату. Лучик бодро отреагировал на новое место из-за своего озорного характера. Он с интересом обнюхивал все предметы в игровой.

В свою очередь, Звездочка вела себя уверенно и с любопытством пробовала лазать по бревнам. Она не слишком сильно привязана к людям, имеет уверенный и самодостаточный характер. Накануне животные познакомились и теперь проводят время вместе.

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