19 марта, 10:38Город
Московский зоопарк в честь Дня трубкозуба показал ночное животное
"Все видели панду. Многие застали слоников. Кто-то даже краем глаза уловил движения Тимоши. А вот трубкозуб? Хотя бы раз?" – говорится в сообщении.
Ранее в зоопарке показали, как малайские медвежата Лучик и Звездочка осваивали игровую комнату. Лучик бодро отреагировал на новое место из-за своего озорного характера. Он с интересом обнюхивал все предметы в игровой.
В свою очередь, Звездочка вела себя уверенно и с любопытством пробовала лазать по бревнам. Она не слишком сильно привязана к людям, имеет уверенный и самодостаточный характер. Накануне животные познакомились и теперь проводят время вместе.