Эксперт рассказал, как лиса могла оказаться у храма Василия Блаженного

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Лису, которую заметили около храма Василия Блаженного на Красной площади, будут искать специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Об этом сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента Сергей Бурмистров.

"Эта лиса, скорее всего, пришла из парка "Зарядье". Там лис видят часто. Возможно, на Красную площадь ее привело простое любопытство", – рассказал Бурмистров Агентству "Москва".

По его словам, городские лисы перестали бояться людей, а бездомных собак, которые являются их врагами, почти нет в столице.

"Сейчас лисы живут почти во всех парках города, могла она поселиться и в "Зарядье". Даже если мы обнаружим лису и ей не нужна будет помощь, то делать с ней, вероятнее всего, ничего не будем", – подчеркнул специалист.

Бурмистров отметил, что эти животные неопасны для людей. При этом он подчеркнул, что не стоит бегать за лисами, пытаться из покормить или погладить.

По словам специалиста, в осенний период подрастают молодые лисы, они любопытные и могут встретиться где угодно. Он добавил, что этим животным в городе проще прокормиться.

Лису заметили на территории Покровского собора в центре Москвы утром 18 октября. Камеры наружного наблюдения запечатлели необычного гостя в 05:20. Лиса находилась на территории храма несколько минут. Сообщалось, что такой случай произошел впервые за все время наблюдений.

Это не первый случай появления лис на улицах столицы. Ранее животное заметили на территории Сретенского монастыря в Москве. Лиса спряталась в каморке на чердаке.