Черные дятлы и пустельги начали гнездиться в столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ландшафтном парке ВДНХ и парке "Останкино" начали гнездиться черные дятлы, пустельги, чеглоки и стрижи, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"После снятия ограничений москвичи смогут полюбоваться подрастающими птенцами краснокнижных птиц. В теплое время года на территории выставки обитают свыше 70 видов пернатых, не считая водоплавающих", – приводится в материале сообщение пресс-службы ВДНХ.
Одними из первых в парке "Останкино" селиться начали представители соколообразных. Среди них чеглоки – малочисленный вид с низкой популяцией. Орнитологи отмечают, что по всему городу насчитывается не больше 15 пар этих птиц.
"Эти изящные соколы с длинными заостренными крыльями и клинообразным хвостом, контрастными белыми "щеками" и черными "усами" предпочитают парк "Останкино" из-за его мозаичного ландшафта", – приводятся в сообщении слова орнитолога ВДНХ, представителя Ассоциации любителей птиц Москвы Владимира Горячева.
Пустельга обыкновенная не вьет свои гнезда, а занимает пустующие. Сейчас эти птицы ищут место для высиживания птенцов на ВДНХ.
Еще один редкий для столицы вид – лесная птица желна (или черный дятел). Птенцы у этих краснокнижных пернатых также каждый год появляются в парковых зонах ВДНХ к началу лета.
Всего на территории ВДНХ, парка "Останкино" и Ботанического сада обитают шесть видов дятлов (малый, средний и большой пестрые, белоспинный, желна и седой), два вида ястребов (тетеревятник и перепелятник), а также около четырех видов сов. Большинство этих птиц занесено в Красную книгу Москвы как редкий исчезающий вид.
Ранее сообщалось о том, что на заповедное озеро в Дмитровском городском округе вернулись лебеди-шипуны. В министерстве экологии и природопользования Московской области обратили внимание, что ситуация на данном озере нуждается в постоянном контроле из-за попыток застройки в границах ООПТ.
Из-за введенного режима самоизоляции утки все чаще стали появляться в черте городских улиц. В связи с этим в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы призвали жителей столицы не подкармливать их в теплое время года. В департаменте предупредили, что подкормка уток может привести к стремительному размножению птиц, что, в свою очередь, может спровоцировать эпидемию среди животных и людей.
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